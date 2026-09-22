تراجع حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز إلى سفينتين فقط أمس

أظهرت بيانات مبدئية اليوم الثلاثاء، أن ‌عدد سفن السلع الأولية التي عبرت مضيق هرمز تراجع إلى سفينتين فقط أمس ⁠الاثنين، مقابل عشر سفن في اليوم السابق.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، لا تتضمن هذه الأرقام أي سفن ربما تكون قد عبرت المضيق مع إيقاف تشغيل أجهزة الإرسال ‌والاستقبال ⁠الخاصة بنظام التعرف الآلي لتجنب الكشف عنها.

وقبل اندلاع حرب إيران في 28 ⁠فبراير، كان المضيق يشهد عادة عبور نحو ⁠125 سفينة تجارية كبيرة يوميا تشمل ⁠ناقلات نفط وغاز وسفن بضائع سائبة وسفن حاويات.

في المقابل، أظهرت بيانات «كبلر» (Kpler) عبور 17 سفينة تجارية محملة بالسلع مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع، مقابل 37 سفينة قبل أسبوع، في ظل استمرار التوتر في الخليج والجمود بين الولايات المتحدة وإيران.

وتراجعت حركة السفن المرئية عبر المضيق، الذي كان يعبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال عالميًا، إلى مستويات محدودة، فيما يواصل منتجو الشرق الأوسط تصدير النفط عبر ناقلات تبحر وأجهزة التتبع الخاصة بها مغلقة.