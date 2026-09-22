غزة: 5 شهداء و25 إصابة جراء عدوان الاحتلال آخر 24 ساعة

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 5 شهداء (4 شهداء جدد، 1 شهيد متأثر بإصابته)، و25 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 1399 شهيدًا، و4863 إصابة، و834 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الحصيلة التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و919 شهيدًا، و174 ألفًا و977 إصابة.

وواصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة لليوم الـ348 على التوالي، عبر القصف وإطلاق النار تجاه مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل المركز الفلسطيني للإعلام بأن الطيران المروحي الإسرائيلي أطلق النار بكثافة صباح اليوم شرقي خان يونس ودير البلح.

وأفاد مصدر محلي بإصابة ثلاثة مواطنين جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا لعائلة كريم في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار بكثافة شرقي حي التفاح وشمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي شرقي المدينة.

كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية النار باتجاه ساحل مدينة غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف شمال غربي بلدة بيت لاهيا، فيما أصيبت امرأة برصاص قوات الاحتلال قرب دوار أبو شرخ في جباليا.

وأطلقت آليات الاحتلال النار شرقي مخيم البريج وسط القطاع، في حين نفذت قوات الاحتلال عملية نسف ضخمة جنوبي مدينة خان يونس.