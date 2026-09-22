أسامواه جيان يتولى منصبًا جديدًا في منتخب غانا

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم تعيين أسامواه جيان، قائد منتخب غانا السابق والهداف التاريخي لـ«النجوم السوداء»، في منصب مدير شؤون الأندية وعلاقات اللاعبين ضمن الجهاز الإداري للمنتخب.

ويأتي تعيين جيان بهدف تعزيز الروابط بين المنتخب الوطني واللاعبين وأنديتهم، إلى جانب متابعة أوضاع اللاعبين والاهتمام برفاهيتهم، بما يسهم في تحسين قنوات التواصل بين جميع الأطراف.

وأكد الاتحاد الغاني، في بيان رسمي، أن المنتخب سيستفيد من الخبرات القيادية التي يمتلكها جيان، فضلًا عن علاقته القوية بالجيل الحالي من اللاعبين.

وسيكون جيان مسؤولًا عن التنسيق بين الجهاز الفني واللاعبين والأندية، وتسهيل التواصل بشأن استدعاءات اللاعبين وظروفهم، إلى جانب تقديم الدعم والإرشاد لأفراد المنتخب.

ويُعد أسامواه جيان الهداف التاريخي لمنتخب غانا برصيد 51 هدفًا، كما سبق له قيادة «النجوم السوداء» خلال عدة نسخ من كأس الأمم الإفريقية، وشارك مع المنتخب في نسختي كأس العالم 2010 و2014.

وكان جيان قد أعلن في عام 2023 اعتزاله كرة القدم نهائيًا، عن عمر 37 عامًا، بعد مسيرة حافلة خاض خلالها تجارب مع العديد من الأندية داخل أوروبا وخارجها.

وبدأ جيان مسيرته الكروية مع نادي ليبرتي الغاني، قبل أن ينتقل إلى أودينيزي الإيطالي عام 2003، ثم خاض تجارب مع عدد من الأندية الأوروبية، أبرزها سندرلاند الإنجليزي ورين الفرنسي.

كما لعب المهاجم الغاني السابق ضمن صفوف العين الإماراتي، وشنغهاي الصيني، وأهلي دبي الإماراتي، وقيصري سبور التركي.

وخلال مسيرته الدولية، خاض جيان 109 مباريات بقميص منتخب غانا، سجل خلالها 51 هدفًا، ليعتلي صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب.