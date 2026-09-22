عقبة وحيدة تفصل هاري كين عن تجديد عقده مع بايرن ميونخ

بات هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، قريبًا من تمديد تعاقده مع النادي الألماني، بعدما قطعت المفاوضات بين الطرفين شوطًا كبيرًا، إلا أن نقطة واحدة لا تزال تعطل حسم الاتفاق، وتتعلق بمدة العقد الجديد.

ويرتبط كين بعقد مع بايرن ميونخ حتى 30 يونيو 2027، لكن إدارة النادي واللاعب يرغبان في مواصلة الشراكة، في ظل المكانة التي اكتسبها المهاجم الإنجليزي منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادمًا من توتنهام في صيف 2023.

ووفقًا لشبكة «سكاي سبورتس» الألمانية، يفضل كين توقيع عقد جديد يمتد لمدة 3 سنوات، ما يعني استمراره مع بايرن حتى صيف 2030، بينما يدرس النادي خيارًا آخر يتمثل في عقد لمدة عامين، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي وفقًا لشروط مرتبطة بعدد مشاركاته.

ويمتلك المهاجم الإنجليزي موقفًا قويًا خلال المفاوضات، مستندًا إلى مستوياته وأرقامه اللافتة منذ وصوله إلى الدوري الألماني، وهو ما يمنحه أفضلية في تحديد مدة العقد التي يسعى للحصول عليها.

ولا تدور المفاوضات حول مستقبل كين مع بايرن أو احتمالية رحيله، إذ سبق أن أكد اللاعب في أكثر من مناسبة شعوره بالسعادة داخل ميونخ، في الوقت الذي تتمسك فيه إدارة النادي باستمراره ضمن صفوف الفريق.

وقال كين مؤخرًا إن المحادثات المتعلقة بتجديد عقده تسير بصورة جيدة، لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق نهائي خلال أسبوع أو أسبوعين، مشيرًا إلى أن المفاوضات قد تمتد لشهر أو شهرين قبل حسمها.

وتعزز أرقام كين موقفه في المفاوضات، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الألماني يصل إلى 100 هدف، محققًا هذا الإنجاز خلال 98 مباراة فقط، إلى جانب مواصلته هز الشباك بصورة منتظمة منذ انتقاله إلى بايرن.

وخلال الموسم الماضي، سجل كين أفضل حصيلة تهديفية في مسيرته، بعدما أحرز 61 هدفًا بقميص بايرن ميونخ في مختلف المسابقات، ليؤكد أهميته الكبيرة للفريق رغم تقدمه في العمر.

وبالتالي، تتجه الأمور نحو استمرار كين مع بايرن ميونخ لسنوات إضافية، على أن تبقى النقطة الوحيدة محل النقاش هي مدة العقد الجديد، وما إذا كان سيستمر حتى عام 2029 أو يمتد إلى 2030.