لامين يامال يوضح أسباب ترشحه للكرة الذهبية ويكشف رؤيته للجائزة

تحدث الإسباني لامين يامال، نجم برشلونة، عن فرصه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2026، موضحًا المعايير التي يرى أنها تدعم حظوظه في التتويج بالجائزة المرموقة.

وكانت مجلة «فرانس فوتبول» قد أعلنت قائمة اللاعبين المرشحين للمنافسة على جائزة الكرة الذهبية، والتي شهدت حضور لامين يامال ضمن الأسماء المطروحة للفوز بالجائزة.

وقال يامال في تصريحات عبر الصفحة الرسمية لجائزة الكرة الذهبية: «يعرف كل من يتابع كرة القدم ما هي الحجج التي أستند إليها من أجل الفوز بالكرة الذهبية».

وأضاف نجم برشلونة: «أعتقد أن الكرة الذهبية هي في النهاية الجائزة التي تكافئ أفضل لاعب في العام».

وتابع: «اللاعب المختلف، ذلك الذي تستمتع بمشاهدته وهو يلعب، اللاعب الذي تشاهد المباراة خصيصًا من أجله، أعتقد أنه ذلك اللاعب المتميز والمختلف».