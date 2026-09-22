رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن: 20 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية

قال عبد الستار عيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن الوضع الإنساني في البلاد يواجه تحديات بالغة الصعوبة، في ظل محدودية الموارد المتاحة للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة للنازحين.

وأوضح خلال مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع الإنساني في اليمن كان يعاني بالفعل من صعوبات كبيرة قبل موجة النزوح الأخيرة، مشيرًا إلى وجود نحو 4 ملايين نازح داخل البلاد، إلى جانب نحو 20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وأضاف أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلا أن حجم الاحتياجات لا يزال يفوق الموارد المتاحة، مؤكدًا أن المنظمات الإنسانية تكافح من أجل تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع استمرار التصعيد واحتمال اتساع نطاق النزوح.

وأشار إلى أن المنظمة تعمل على زيادة جهود الاستجابة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لمساعدة الشعب اليمني وتلبية احتياجاته الإنسانية المتزايدة.

ونوه أن المنظمة تحتاج إلى نحو 30 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الأساسية للنازحين، وفي مقدمتها توفير المأوى والحماية، قائلًا إن المنظمة لم تتلقَّ حتى الآن سوى ما بين مليوني وثلاثة ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 10% فقط من إجمالي التمويل المطلوب.

وذكر أن الاحتياجات الإنسانية تتزايد بصورة ملحوظة وسريعة، وهو ما يعني ارتفاع قيمة التمويل المطلوب، لا سيما مع توسع نطاق الاحتياجات في المناطق التي تعمل فيها المنظمة.

وأوضح أن اليمن كان يعاني، حتى قبل التطورات الأخيرة، من نقص كبير في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية، مؤكدًا أن مستويات التمويل تراجعت بشكل كبير منذ عام 2025، ما جعل الوضع أكثر صعوبة وعمّق التحديات التي تواجه المنظمات الإنسانية.

وأكد عيسويف، أن فجوة التمويل باتت تفرض على المنظمة صعوبة متزايدة في تحديد أولويات الاستجابة الإنسانية، وتحديد الفئات التي يمكن تقديم المساعدة إليها، في ظل عدم القدرة على تلبية جميع الاحتياجات بسبب نقص التمويل.