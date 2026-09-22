ضبط شخص ضرب ابنته حتى فارقت الحياة في منطقة الزيتون

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شهدت منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة، جريمة مأساوية بعدما أقدم شخص على إنهاء حياة ابنته ضربًا؛ بسبب سرقتها لهاتفه المحمول.

كانت البداية عندما تلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا من أحد المستشفيات أفاد بوصول فتاة، طالبة تمريض، جثة هامدة وعليها آثار ضرب أودى بحياتها.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى الاستماع لشهود العيان، وأفادت شقيقة المجني عليها، بأن والدهما تعدى على شقيقتها الصغرى بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة.

وحضر الأب لديوان قسم الشرطة وسلم نفسه، معترفًا بارتكاب الواقعة، وجرى التحفظ عليه، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

واعترف المتهم، أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بارتكاب الواقعة، حيث أفاد بتعديه على ابنته، بسبب سرقتها لهاتفه المحمول.