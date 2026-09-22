وزير الخارجية الأمريكي يتهم أوكرانيا بضرب سفن تحمل شحنات نفط للولايات المتحدة

اتهم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، أوكرانيا بضرب سفن وشحنات نفط لها علاقات بالولايات المتحدة خلال هجمات كييف الانتقامية على صناعة النفط الروسية.

وقال روبيو، لشبكة "فوكس نيوز" التلفزيونية الأمريكية، إن هناك عدة حالات أثرت على "سفن مرتبطة بأمريكا وإمدادات النفط الأمريكية" في الأشهر الأخيرة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، إن السفن تعرضت للقصف "ربما لم يكن ذلك عمدا لكن أوكرانيا استهدفتها مع ذلك.. وهذا أمر يحتاج إلى معالجة.. لا يمكن قبول حدوث ذلك".

ولم يقدم روبيو تفاصيل.

ومن المرجح أن هذا حدث في ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود الذي يستخدم لتصدير النفط ليس فقط من روسيا ولكن أيضا من كازاخستان.

ويصل النفط الكازاخستاني، إلى الميناء عبر خط أنابيب اتحاد خط أنابيب بحر قزوين، الذي تمتلك شركة النفط الأمريكية شيفرون حصة فيه.

وقد أصابت ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية بشكل متكرر خط الأنابيب ومنشآت التحميل.

وفي يوليو، أفادت تقارير إعلامية بتعرض ناقلة نفط تعمل لصالح شركة إكسون موبيل لأضرار خارج نوفوروسيسك مباشرة.