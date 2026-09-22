كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن محادثات مثمرة جدا جرت اليوم الثلاثاء بين مسئولين إيرانيين وأمريكيين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جاء ذلك بعد ساعات من تهديده بالقضاء على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق، وفق وكالة فرانس برس.

وأشار ترامب إلى أنّ اللقاء استمر حوالى ثلاث ساعات، واصفا إياه بأنه كان جيدا للغاية ومثمرا جدًا، مؤكدا في الوقت نفسه أن من المقرر إجراء محادثات أخرى «في المستقبل القريب جدا».

وفي وقت سابق من اليوم، قال ترامب، أمام الجمعية العامة، إنّه يدرس الخيار بين التوصل إلى اتفاق مع إيران أو «دفعها إلى الجحيم».

وصرح ترامب في كلمته: «لدي قرار كبير لاتخاذه، هل سيتم التوصل الى اتفاق مع إيران يتيح لهم إعادة البناء وإقامة بلاد أعظم مما كانت عليه على الإطلاق، وربما الأعظم في الشرق الأوسط والعالم حتى؟».

وأضاف: «(الخيار الثاني) أن أقضي على الجمهورية الإسلامية وأقوم بذلك سريعا، من دون أن أمنحهم فرصة لقتل الناس وتدمير البلدان مجددا؟».

وتابع: «هل أدفعهم إلى الجحيم من دون أي فرصة للنجاة ومن دون أمل في عظمة مستقبلية أو أجيال مقبلة؟».

وأعرب عن اعتقاده بأنّ التوصل إلى اتفاق مع طهران ممكن بعد انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة في نوفمبر المقبل، والتي يواجه فيها حزبه الجمهوري احتمال خسارة الغالبية في الكونجرس.