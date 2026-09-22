أعرب خالد فتحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، عن سعادته الكبيرة بتتويج منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بلقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، بعد الفوز على منتخب تونس في المباراة النهائية، مؤكدًا أن الإنجاز الجديد يضاف إلى سلسلة النجاحات المتواصلة لكرة اليد المصرية على المستوى القاري.

وأكد فتحي أن تتويج منتخب 2008 باللقب الأفريقي جاء عن جدارة واستحقاق، بعد المشوار المميز الذي قدمه الفريق طوال منافسات البطولة، وظهوره بمستوى فني وبدني قوي، ليؤكد أبناء مصر أحقيتهم في اعتلاء قمة القارة.

وأشار رئيس اتحاد اليد إلى أن الإنجاز الجديد يعكس استمرار الهيمنة المصرية على بطولات أفريقيا في مختلف المراحل والفئات، سواء على مستوى الرجال والسيدات أو الناشئين والناشئات، لافتًا إلى أن المنتخب المصري للشباب مواليد 2006 نجح قبل أيام قليلة في التتويج أيضًا بلقب بطولة أفريقيا والتأهل إلى بطولة العالم.

وقال فتحي: «منتخب 2008 يمثل نواة المستقبل لكرة اليد المصرية، ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المستويات الفنية والبدنية القادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات، ونأمل أن يكون لهم دور مع المنتخب الأول خلال السنوات المقبلة».

ووجه رئيس اتحاد اليد الشكر إلى الجهاز الفني لمنتخب الناشئين بقيادة محمد إبراهيم، مشيدًا بالعمل الذي قدمه طوال البطولة، ومؤكدًا أن المنتخب يمتلك جهازًا فنيًا على أعلى مستوى، في ظل الخبرات الكبيرة التي يتمتع بها.

وأضاف: «كرة اليد المصرية تسير في الاتجاه الصحيح، والإنجازات المتتالية لمنتخباتنا الوطنية في مختلف الأعمار والفئات تؤكد قوة القاعدة التي تمتلكها مصر، ومجلس إدارة الاتحاد يعمل بكل قوة على توفير جميع الأجواء والإمكانات للمنتخبات من أجل مواصلة المشوار والمنافسة على جميع البطولات القارية والعالمية».

وشدد فتحي على أن تتابع الإنجازات في مختلف المراحل السنية يؤكد قوة منظومة كرة اليد المصرية، وقدرتها على صناعة أجيال جديدة تواصل رفع راية مصر على منصات التتويج الأفريقية والعالمية.