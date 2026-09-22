قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الثلاثاء، إن قادة إسرائيليين باتوا يجاهرون بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، واصفا ما جرى هناك بأنه "إبادة جماعية، ووصمة عار في جبين الإنسانية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمير تميم خلال افتتاح الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد في مدينة نيويورك بين يومي 22 و28 سبتمبر الجاري، تحت شعار "استعادة الثقة، وإدارة التحول: أمم متحدة تحقق نتائج للجميع".

ومنذ بدء حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل قرابة 74 ألف فلسطيني، وأصابت نحو 175 ألفا، فضلا عن تدمير ما يُقدر بـ90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع.

وقال أمير قطر إن قادة إسرائيليين "باتوا يجاهرون بأن الحل الأنسب (لإنهاء الحرب في القطاع) هو تهجير سكان غزة"، مشيرا إلى أنهم يسمون ذلك "هجرة".

وحذر من أن "العدوانية الإسرائيلية امتدت لتطال دول الجوار"، وخصوصا سوريا ولبنان.

ومنذ 2 مارس الماضي، تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، ما خلّف ما لا يقل عن 4 آلاف و386 شهيدا و12 ألفا و407 جرحى، وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة تنص عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وعن قطاع غزة، أضاف أمير قطر: "لا يستقيم الحديث عن نظام دولي عادل ما دامت فلسطين نقطة عمياء فيه، وما جرى في غزة إبادة جماعية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، ووصمة عار في جبين الإنسانية جمعاء".

وطالب إسرائيل بالوفاء بتعهداتها بوقف العمليات والانسحاب من قطاع غزة ورفع الحصار.

وعن لبنان، أكد أمير قطر دعم مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل أراضيها، وأدان الاعتداءات الإسرائيلية عليها، مشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وعن تداعيات الحرب الإيرانية، قال أمير قطر إن المنطقة تمر بإحدى أخطر مراحلها، مؤكدا أنه لا سبيل سوى الحوار والتفاوض.

وفي 17 يونيو 2026، وقعت واشنطن وطهران "مذكرة تفاهم إسلام آباد"، التي نصت على وقف العمليات العسكرية التي بدأت في نهاية فبراير الماضي، وبدء ترتيبات لإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة، إلا أن تنفيذ الاتفاق تعثر لاحقا وسط خلافات بشأن تطبيقه والملاحة في المضيق، قبل تجدد المواجهات خلال يوليو الماضي.