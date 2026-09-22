الزيدي: الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات الكويتية في العراق

أكد رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، متانة العلاقات النوعية بين العراق والكويت وسعي بغداد لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات.

وذكر الزيدي، خلال لقائه ولي عهد دولة الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 81، أن "الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات الكويتية في العراق"، حسب بيان للحكومة العراقية.

ومن جانبه، أكد ولي العهد الكويتي، أن العلاقات الثنائية تشهد تطوراً مهماً خلال المرحلة الحالية، والمساعي متواصلة لفتح آفاق جديدة في إطار علاقات تكاملية تخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وحسب البيان جرى خلال اللقاء مناقشة تعزيز العلاقات الثنائية، والتنسيق المشترك بشأن ملف الحدود، والربط الكهربائي بين البلدين، وبما يعكس الروابط الوثيقة المشتركة بينهما، فضلاً عن استعراض أبرز التطورات والأحداث الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.