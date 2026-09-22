قساوسة وراهبان يشاركون في مسيرة إلى الفاتيكان للمطالبة بإنهاء الإبادة الجماعية في غزة

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نظم حوالي 150 من الرهبان والقساوسة الكاثوليك، بالإضافة إلى أحد الأساقفة وراهبات من جميع أنحاء العالم، مسيرة إلى الفاتيكان.

وتوقف المتظاهرون، اليوم الثلاثاء أمام كاتدرائية القديس بطرس؛ للصلاة والمطالبة بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة.

وحمل المتظاهرون، لافتة في الشارع الرئيسي المؤدي إلى الفاتيكان تحمل أسماء 300 طفل استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة وجنوب لبنان.

ولم يدخل المشاركون في المسيرة أراضي الفاتيكان وكانت ترافقهم الشرطة الإيطالية.

وقال المنظمون، إن شبكة "قساوسة ضد الإبادة الجماعية" تأسست في أغسطس 2025 وتضم حاليا أكثر من 2500 قس وأسقف من خمس قارات.

ومن بين المشاركين في المسيرة اليوم الثلاثاء كان أسقف مانفريدونيا بإيطاليا فرانكو موسكوني.

وبعد الصلاة بالقرب من الفاتيكان، تحرك المتظاهرون إلى السفارتين الفلسطينية واللبنانية، ثم إلى المقر الرئيسي لشركة "ليوناردو اس بي ايه" الإيطالية لصناعة الدفاع في روما، وكانت نسبة المشاركة أكبر بكثير من المسيرة التي نظمتها المجموعة العام الماضي.

وقال عدد من الخبراء، ومن بينهم خبراء كلفتهم هيئة تابعة للأمم المتحدة، إن حرب إسرائيل في قطاع غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية.

ودعا البابا فرنسيس إلى إجراء تحقيق لتحديد ما إذا كانت هناك إبادة جماعية قد حدثت.