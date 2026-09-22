قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن هناك توجيهًا مباشرًا من القيادة السياسية للوزارة والحكومة بتوسيع منظومة دعم الأبطال في مختلف الألعاب، بما يتضمن تحمل تكاليف الاستعدادات بنسبة 100%، وتعديل لائحة التكريم الخاصة بالأبطال وزيادة المكافآت.

وأضاف "الشاذلي"، عبر برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن قيمة المكافآت الممنوحة للأبطال شهدت زيادات، فوصلت مكافأة الميدالية العالمية في بطولة العالم إلى 800 ألف جنيه، وبلغت مكافأة الميدالية في البطولة الإفريقية 200 ألف جنيه.

وتابع أن مكافأة الميدالية الذهبية في المنافسات الأولمبية، التي تعد أكبر منافسة رياضية على مستوى العالم، ارتفعت من 750 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وفقًا للائحة الرسمية.

واستكمل أن منظومة الرعاية المتكاملة للأبطال في الألعاب المختلفة تتضمن تفاصيل عديدة تتعلق بالإعداد والمعسكرات والدعم الفني واللوجستي للأبطال خلال مسيرتهم الرياضية.

واستطرد أن الوزارة تتبنى المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي، الذي يستهدف اكتشاف اللاعبين منذ سن 7 سنوات، والاستمرار معهم خلال مراحل التأهيل والإدارة الفنية حتى الوصول إلى مستوى البطولة.

وأشار إلى وجود مركز تدريب الفرقة القومية في المعادي، إلى جانب 370 مركزا تدريبيا في مختلف المحافظات، خاصة في الألعاب الفردية، بالإضافة إلى الجماعية، موضحًا أن اكتشاف المواهب يبدأ من الأطفال، ثم إدخالهم في مراحل الصقل والتدريب حتى الوصول إلى مرحلة البطولة وتحقيق الميداليات، مضيفًا أن مرحلة الصفوة تتضمن تأهيل اللاعب ووضعه في المركز الأولمبي الرئيسي بالمعادي، ليكون تحت إشراف فني رسمي.