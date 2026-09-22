المنظمة الدولية للهجرة: 20 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات الإنسانية

قال عبد الستار عيسويف رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، إن الوضع الإنساني في البلاد يواجه تحديات بالغة الصعوبة، في ظل محدودية الموارد المتاحة للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة للنازحين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي كريم حاتم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن الوضع الإنساني في اليمن كان يعاني بالفعل من صعوبات كبيرة قبل موجة النزوح الأخيرة.

وأشار إلى وجود نحو 4 ملايين نازح داخل البلاد، إلى جانب نحو 20 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

أوضح أن الأمم المتحدة قدمت دعمًا كبيرًا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية، إلا أن حجم الاحتياجات لا يزال يفوق الموارد المتاحة، مؤكدًا أن المنظمات الإنسانية تكافح من أجل تلبية هذه الاحتياجات المتزايدة، خاصة مع استمرار التصعيد واحتمال اتساع نطاق النزوح.

ولفت إلى أن المنظمة تعمل على زيادة جهود الاستجابة الإنسانية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تقديم مزيد من الدعم لمساعدة الشعب اليمني وتلبية احتياجاته الإنسانية المتزايدة.