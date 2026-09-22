الشناوي والثلاثي المصاب في الأهلي يواصلون البرنامج التأهيلي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الرباعي محمد الشناوي وياسر إبراهيم وطاهر محمد طاهر وأحمد كوكا، يواصلون تنفيذ البرامج العلاجية والتأهيلية المحددة للتعافي من إصابات مختلفة.

وأدى الرباعي المصاب البرنامج التأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق اليوم الثلاثاء.

وأضاف جمعة أن اللاعبين يؤدون برامجهم التأهيلية والعلاج الطبيعي بصورة منتظمة، وسط متابعة يومية من أحمد جاب الله، طبيب الفريق، للوقوف على تطورات حالاتهم ومدى استجاباتهم للبرامج العلاجية.

ويستعد الأهلي خلال الفترة المقبلة لاستكمال برنامجه التدريبي، وخوض عدد من المباريات الودية، بهدف تجهيز جميع العناصر للمباريات الرسمية المقبلة بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

وأعلن النادي عن خوض مباراتين وديتين خلال التوقف أمام الهلال الليبي ومصر المقاصة يومي 30 سبتمبر و3 أكتوبر.

ويستعد الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس الرابطة يوم 8 أكتوبر، وبعدها سيواجه الزمالك يوم 11 أكتوبر في قمة الدور الأول من الدوري.