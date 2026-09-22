وائل جمعة يناقش مع عموتة خطة الأهلي خلال التوقف الدولي

عقد وائل جمعة، مدير الكرة بالأهلي، جلسة مع المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمرحلة المقبلة خلال التوقف الدولي الممتد من أواخر سبتمبر الجاري إلى أوائل أكتوبر المقبل.

تطرق الاجتماع إلى الترتيبات الإدارية والتنظيمية التي يحتاج إليها الجهاز الفني خلال فترة التوقف الدولي، إلى جانب التنسيق بشأن المباريات الودية التي يخوضها الفريق خلال الفترة الحالية، في إطار خطة الجهاز الفني للحفاظ على جاهزية اللاعبين.

وصل عموتة إلى القاهرة مؤخرًا، لقيادة تدريبات الأهلي، عقب انتهاء بعض الارتباطات الخاصة به، فيما استأنف الفريق تدريباته مساء أمس الإثنين بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها اللاعبون لمدة أربعة أيام.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته الجماعية، اليوم الثلاثاء، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وشهد المران خوض اللاعبين مجموعة من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة، قبل الانتقال إلى فقرات الكرة، التي حرص خلالها الجهاز الفني بقيادة عموتة على تنفيذ عدد من التعليمات الفنية، مع التركيز على رفع معدلات الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

ويعمل الجهاز الفني للأهلي خلال الفترة الحالية على تجهيز اللاعبين بدنيًّا وفنيًّا، واستغلال فترة التوقف في رفع معدلات الجاهزية، قبل العودة إلى خوض المباريات الرسمية خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بترول أسيوط في كأس الرابطة يوم 8 أكتوبر، وبعدها سيواجه الزمالك يوم 11 أكتوبر في قمة الدور الأول من الدوري.