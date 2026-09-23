كييف تندد برفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات عن رجال أعمال روس: قرار مخز ولا يمكن تبريره

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وصفت أوكرانيا، رفع الاتحاد الأوروبي للعقوبات ضد اثنين من المليارديرات الروس بأنه "مخز ولا يمكن تبريره".

وكتب وزير الخارجية أندريه سيبيها على منصة إكس: "إن موسكو تحتفل لأنها حصلت على ما أرادته: الشعور بالإفلات من العقاب، وإهانة الاتحاد الأوروبي، والانقسام بين الأوروبيين".

ودعا الدبلوماسي، "جميع" الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوباتها الوطنية الخاصة الآن ضد الروسيين.

وجاءت التعليقات بعد موافقة التكتل على رفع عقوباته ضد رجال الأعمال الروس علي شير عثمانوف وميخائيل فريدمان.

وفي الوقت نفسه، جرى تمديد العقوبات المتخذة ضد نحو 3 آلاف فرد ومؤسسة وشركة أخرى لمدة 36 شهرا.

ويتهم جميع المدرجين في القائمة بدعم الحرب الروسية ضد أوكرانيا أو الاستفادة من سياسات الكرملين.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها ضد العملية الروسية الشاملة منذ فبراير 2022، بمساعدة غربية.