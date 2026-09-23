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أعداد جريدة الشروق
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مدرب أيرلندا يوضح موقفه قبل مواجهة إسرائيل في دوري الأمم

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 11:45 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 11:45 م

تحدث هايمير هالجريمسون، المدير الفني لمنتخب أيرلندا، عن مواجهة فريقه المرتقبة أمام منتخب إسرائيل، المقرر إقامتها ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، متطرقًا إلى الجدل السياسي المرتبط بالمباراة.

وقال هالجريمسون خلال المؤتمر الصحفي قبل اللقاء: «نحن لا نلعب مع الإبادة الجماعية، بل نلعب ضد الإبادة الجماعية».

وأضاف: «نحن نلعب ضد إسرائيل ولا نلعب مع إسرائيل، ونأمل أن نقدم كرة قدم جيدة، فهذه هي مهمتي هنا».

وأوضح المدير الفني لمنتخب أيرلندا أنه يركز على الجوانب الرياضية المتعلقة بالمباراة، قائلًا: «لقد تم تعييني هنا للتركيز على الأمور المتعلقة بكرة القدم، بينما يتولى آخرون الاهتمام بالأمور الأخرى».

ومن المقرر أن يلتقي منتخب أيرلندا مع نظيره الإسرائيلي يوم 27 سبتمبر الجاري، ضمن الجولة الأولى من منافسات دوري الأمم الأوروبية.


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