أسامة كمال ينتقد هجمات الحوثيين: قلة عقل وزيادة في صب الزيت على النار

قال الإعلامي أسامة كمال إن العالم يمر بأسبوع شاق، في ظل ما وصفه بـ«عالم يبحث عن هلاكه وتربص من الجميع»، مشيرًا إلى تزايد الحديث عن احتمالات فناء العالم وتهيئة الأرض لمزيد من الأزمات.

وأضاف أسامة كمال، خلال برنامجه «مساء dmc» على قناة «dmc»، اليوم الثلاثاء، أن هناك أزمات غير ضرورية يجري افتعالها لتحقيق مكاسب، أو لمواجهة أخطار خفية لا يراها أحد غير من يتحدث عنها.

ورأى أن حجم ونوعية الزيارات التي شهدتها مصر مؤخرًا تشير إلى أن العالم «يحشد لشيء»، وأن مصر موجودة في قلب الأحداث، متطرقًا إلى التطورات المتعلقة بإيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وقال كمال إن الصورة البسيطة تشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان ينوي ضرب إيران، قبل أن يقطع إجازته ويعود إلى البيت الأبيض، ثم يتراجع في اللحظات الأخيرة لأسباب مجهولة.

وتابع أن ترامب تحدث في الأمم المتحدة عن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة، معتبرًا أنه يريد تجاوز الانتخابات وإعطاء الأمريكيين أملًا في أن يتمكن من حل الملفات القائمة لاحقًا.

وتحدث كمال عن استعدادات الدول الأوروبية، قائلًا إن الاتحاد الأوروبي يهيئ شعوب أوروبا لاحتمال الدخول في مواجهة مع روسيا.

وتطرق إلى هجمات الحوثيين، قائلًا إنه لا يرى لها هدفًا واضحًا، في ظل إطلاق صواريخ على السعودية، معتبرًا أن ذلك قد يؤدي إلى إشعال البحر الأحمر، بما قد ينعكس على مصر، خاصة أن السعودية تمثل إحدى ركائز الأمن القومي المصري.

وتساءل كمال عن جدوى أفعال الحوثيين، قائلًا: «هل ده يفيد أي مواطن يمني من أي اتجاه أو حتى الحوثيين نفسهم؟»، واصفًا ما يحدث بأنه «قلة عقل وزيادة في صب الزيت على النار».