اتحاد السلة: عقوبة عمرو زهران ستكون مضاعفة

كشف محمد فتحي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، أن عقوبة عمرو زهران، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، ستكون مضاعفة، على خلفية الواقعة التي شهدتها مباراة فريقه أمام القناة ضمن منافسات دوري المرتبط.

وقال محمد فتحي، خلال تصريحاته لبرنامج «الكورة مع فايق» عبر قناة «MBC مصر»: «الحكام ومراقب المباراة لم يشاهدوا واقعة عمرو زهران، ولاعب القناة قال: مفيش حاجة».

وأضاف نائب رئيس اتحاد السلة: «دي المرة الثانية التي يقوم فيها عمرو زهران بنفس التصرف، وبالتالي ستكون العقوبة مضاعفة على اللاعب، خاصة أنه لاعب دولي، ولابد أن يكون العقاب شديدًا».

وكان مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة قد قرر إحالة عمرو زهران إلى التحقيق، على خلفية ما صدر من اللاعب خلال مباراة الأهلي والقناة، التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري المرتبط لكرة السلة.

ومن المقرر أن يمثل اللاعب أمام لجنة التحقيق غدًا الأربعاء، للاستماع إلى أقواله بشأن الواقعة، قبل اتخاذ القرار المناسب وفقًا للوائح والقواعد المنظمة للمسابقة.

ويأتي قرار الاتحاد في إطار حرص مجلس الإدارة على تطبيق اللوائح والحفاظ على الانضباط داخل مسابقاته، مع ضمان الاستماع إلى جميع الأطراف قبل اتخاذ أي قرارات نهائية.