أدى منتخب مصر للشباب، مواليد 2007، مرانه الأساسي اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة منتخب ليبيا، في الثامنة مساء الخميس، في افتتاح مشواره بتصفيات شمال أفريقيا.

وركز الجهاز الفني لمنتخب الشباب، بقيادة الكابتن وائل رياض، المدير الفني، على منح اللاعبين تعليمات مهمة قبل مشوارهم في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الأساسي بجدية وحماس كبيرين، من أجل تحقيق الفوز في المباراة، وشدد وائل رياض خلال المحاضرة التي سبقت المران الأساسي على أهمية المباراة الافتتاحية وضرورة تحقيق الفوز، نحو نيل بطاقة التأهل إلى بطولة الأمم الأفريقية، مؤكدًا قوة المنافسة في البطولة.

كما حرص الجهاز الفني على شرح عدد من النقاط للاعبين بالفيديو، قبل المواجهة المرتقبة مع نظيره الليبي.

جدير بالذكر أن قوام منتخب الشباب اكتمل بالأمس، بعد انتظام اللاعب أدهم كريم، المحترف في بلجيكا، وبات شباب الفراعنة جاهزًا فنيًا وبدنيًا لضربة البداية أمام ليبيا، في مستهل مشواره بتصفيات شمال أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا.