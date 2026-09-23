محمد معيط: الظروف غير مواتية ليشعر المواطن بتحسن الاقتصاد الكلي

قال الدكتور محمد معيط المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، إنه لا يمكن تحقيق تحسن في أي اقتصاد جزئي قبل حدوث تحسن في الاقتصاد الكلي وأن يستقر لفترة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الثلاثاء، أن مصر واجهت وضعًا صعبًا أمام الاقتصادي منذ عام 2022، وعمدت إلى إصلاح هذا الوضع منذ مارس 2024.

وأشار إلى تداعيات حرب غزة في أكتوبر 2023 وحرب إيران سواء المواجهة الأولى في العام الماضي أو الحرب التي بدأت قبل أشهر، بجانب تداعيات التعريفات الجمركية.

ولفت إلى البيان الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد المصري خالف التوقعات في صموده أمام تداعيات حرب إيران، مرجعا ذلك إلى إتباع سياسات مثل مرونة سعر الصرف واتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع آثار وتبعات الحرب.

ونوه بأن الدولة نجحت في زيادة مواردها وإيراداتها مع ترشيد الإنفاق، ما مكّن الاقتصاد المصري من امتصاص صدمة الحرب، لكن المشكلة تكمن في كيفية المحافظة على هذا الوضع.

وأوضح أن المواطن لا يشعر بتحسن الاقتصاد الكلي بسبب الظروف الحالية وبينها ارتفاع سعر برميل البترول، ما يعني أن هناك حالة من عدم الاستقرار، ومن غير المعلوم موعد انتهائها، مؤكدا أن هذه الظروف غير مواتية ليشعر المواطن بالتحسن.

ونوه بأنه في ظل التقلبات الشديدة في أسعار الطاقة وآثارها على التضخم وسعر الفائدة وسعر الصرف تترك أثرًا واضحًا، بما يجعل المواطن لا يشعر بتحسن الاقتصاد الكلي.



