قالت الهيئة القومية للأنفاق إن محطة حدائق أكتوبر تأتي ضمن محطات الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع «العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح»، لتكون إحدى المحطات المحورية في منظومة النقل الحديثة، ونقطة تبادل مهمة مع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع «أكتوبر - أبو سمبل».

وقالت الهيئة، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» اليوم الثلاثاء، إن محطة حدائق أكتوبر تقع بمدينة 6 أكتوبر في موقع استراتيجي يخدم المناطق العمرانية المحيطة بها، ويوفر إمكانية الربط والتبادل بين الخط الأول «العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح» والخط الثاني «أكتوبر - أبو سمبل».

وأضافت أن المحطة تكتسب أهمية خاصة باعتبارها نقطة التقاء بين مسارين رئيسيين ضمن شبكة القطار الكهربائي السريع، بما يتيح الربط بين عدد من المدن والموانئ والمناطق العمرانية، ويدعم تكامل منظومة النقل الحديثة التي يجري تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأشارت الهيئة إلى أن تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع يأتي ضمن جهود إنشاء منظومة نقل حديثة ومستدامة، تربط مختلف المناطق وتدعم حركة المواطنين، إلى جانب ربط المدن والموانئ والمناطق العمرانية ضمن منظومة نقل متكاملة.

جدير بالذكر أن شبكة القطار السريع تتكون من 3 خطوط بإجمالي 2000 كيلومتر، و60 محطة، بإجمالي ورشتين رئيستين و5 نقاط للصيانة.

ويبلغ طول الخط الأول «السخنة - العلمين - مطروح» 660 كيلومترًا، فيما يبلغ طول الخط الثاني «أكتوبر - أسوان - أبو سمبل» 1100 كيلومتر.

ويبلغ أسطول هذه الشبكة 41 قطارًا سريعًا و94 قطارًا إقليميًا و41 جرار بضائع.

ويشتمل الخط الثاني من الشبكة «أكتوبر - أسوان - أبو سمبل»، الذي يبلغ طوله 1100 كيلومتر، على 36 محطة ومركزًا للتحكم والسيطرة، وورشة واحدة لأعمال العمرة الرئيسية والجسيمة، بالإضافة إلى 3 نقاط للصيانة والتخزين تقع في مناطق «أسوان - أبو سمبل - سفاجا».