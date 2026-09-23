عرض «متولي وشفيقة» يفوز بجائزتين في مهرجان ظفار للمسرح

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شارك العرض المسرحي «متولي وشفيقة»، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان سامح بسيوني، ممثلًا لمصر في الدورة الثانية من مهرجان ظفار الدولي للمسرح بسلطنة عمان، برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، والدكتور أيمن الشيوي، رئيس قطاع المسرح، وضمن خطة البيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إيهاب فهمي.

وعاد العرض متوجًا بجائزتين؛ حيث حصلت الفنانة يسرا المنسي على جائزة أفضل ممثلة، فيما نالت الفنانة دالا حربي جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ويأتي هذا التتويج استكمالًا لمسيرة العرض التي بدأت محليًا بحصوله على جائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة التاسعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري، إلى جانب جوائز أفضل مخرج مناصفة للمخرج أمير اليماني، وأفضل أداء حركي لأحمد مانو، وأفضل ديكور لمحمد سعد.

وبذلك يواصل «متولي وشفيقة» مسيرته في المنافسات المسرحية محليًا ودوليًا، مؤكدًا حضوره ضمن العروض المصرية المتوجة في المحافل المسرحية.