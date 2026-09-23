«القابضة للطرق والكباري» تشدد على حماية العاملين بالمواقع القريبة من الطرق السريعة

أوصت لجان الأمن والسلامة والحماية المدنية بالشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري بأهمية التخطيط الجيد عند إنشاء وإقامة مواقع العمل، بما يمنع وقوع المخاطر أو تعرض العاملين للحوادث، خاصة في المواقع القريبة من الطرق العاملة والسريعة، والتي قد تتسبب في اقتحام حوادث الطرق لمواقع العمل وتعريض العاملين للخطر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجان اليوم الثلاثاء، بمقر الشركة القابضة، برئاسة العميد يسري سيد مرسي، مدير عام الأمن والسلامة المهنية بالشركة القابضة، وبحضور مديري عموم الأمن والأمن الصناعي بالشركات التابعة، وعدد من المسؤولين بالإدارات الفرعية والشركة القابضة.

وناقش الاجتماع ظروف العمل بمواقع الشركات التابعة، وبحث آليات تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة المهنية والحماية المدنية، بما يسهم في حماية ممتلكات الشركات وعناصر الإنتاج، ومنع الإصابات والحوادث، إلى جانب اتخاذ إجراءات الوقاية من الحرائق داخل مواقع العمل.

وأكدت اللجان ضرورة توفير الحد الآمن من طفايات الحريق الصالحة للاستخدام في جميع مواقع العمل، مع التوسع في استخدام كاميرات المراقبة، خاصة في المواقع الرئيسية، ومنها الإدارات العامة، والمخازن الرئيسية، والورش المركزية، والمعامل.

وشددت اللجان على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حوادث تقع بالمواقع، سواء كانت حوادث سير أو سرقة أو حوادث طبيعية أو غيرها، مع سرعة إبلاغ قيادات الشركات في الوقت المناسب، وضرورة التأكد من وجود بيانات صحيحة وواقعية عن جميع العاملين بالمواقع، وعلى رأسها بيانات السكن الفعلي والحالي للعاملين، لضمان دقة البيانات وسهولة التعامل معها عند الحاجة.

وأشارت اللجان إلى أهمية المتابعة المستمرة لأعمال إصلاح وصيانة كاميرات المراقبة، إلى جانب تدريب الكوادر المختصة على التعامل معها في مختلف المراحل، بما يشمل عمليات التركيب والتشغيل والصيانة.

ولفتت إلى أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تطبيق قواعد واشتراطات الأمن والسلامة المهنية والحماية المدنية بمواقع الشركات التابعة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، والعمل على الحد من المخاطر ورفع مستوى إجراءات الوقاية.