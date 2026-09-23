الأرصاد تستعرض تفاصيل حالة الطقس قبل ساعات من بداية فصل الخريف

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قالت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الخريف يبدأ رسميًا غدًا الأربعاء، وأنه يوصف بـ«ربيع جمهورية مصر العربية».

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء: «اليوم هو آخر أيام فصل الصيف.. نودّع الأجواء الحارة وشديدة الحرارة، وداخلين على ربيع جمهورية مصر العربية».

وأشارت إلى أن الخريف هو أكثر الفصول اعتدالًا في قيم درجات الحرارة، متوقعة مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أن درجات الحرارة مستقرة حول المعدلات الطبيعية لهذه الفترة من العام، وأن العظمى بالقاهرة الكبرى تصل إلى 32 درجة مئوية.

وأشارت إلى أن الأجواء تظل صيفية على مدار اليوم، ناصحة باستمرار ارتداء الملابس الصيفية، والصيفية ذات الأكمام خلال فترات الصباح الباكر، بالإضافة إلى القيادة الحذرة لوجود الشبورة المائية.