 ترامب يعلن تغيير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الفائق: سنشجع تطويره بدلا من تقييده - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب يعلن تغيير اسم الذكاء الاصطناعي إلى الفائق: سنشجع تطويره بدلا من تقييده

وكالات
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 7:04 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 - 7:04 م

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الوثائق الحكومية الأمريكية ستستخدم من الآن مصطلح "الذكاء الفائق" بدلاً من "الذكاء الاصطناعي"، معرباً عن أمله في اعتماد التسمية الجديدة عالمياً.

وقال ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن استخدام كلمة "اصطناعي" يجعل هذه التكنولوجيا تبدو زائفة، رغم أنها "مذهلة وحقيقية"، لكنه شدد على ضرورة التعامل معها بحذر، وفقاً لقناة الشرق الإخبارية.

وأضاف أن الولايات المتحدة ترفض أي محاولة لإنشاء إطار "عولمي" للسيطرة على هذه التكنولوجيا، مؤكداً أن إدارته ستشجع تطوير "الذكاء الفائق" بدلاً من تقييده، مع مراقبته عن كثب عبر وزارة العدل والتدخل عند الضرورة.

وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة تتصدر العالم في مجال "الذكاء الفائق"، وستواصل تطويره بصورة آمنة ومسؤولة، مضيفاً أن الأمريكيين لم يكونوا يوماً شعباً يتراجع أمام حدود جديدة.

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