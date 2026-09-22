ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تخفيف متطلبات جودة الوقود بسبب ارتفاع الأسعار

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تخفيف متطلبات جودة الوقود في الاتحاد الأوروبي في استجابة لارتفاع أسعار الطاقة.

وقال ماكرون، في الرسالة الموجهة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في الاستفادة بشكل أفضل من قدرات الاستيراد والإنتاج وتحسين الإمدادات.

وأضاف أن تخفيف المتطلبات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالكثافة ومعايير إزالة الكبريت، يمكن أن يؤدي إلى زيادة إنتاج الوقود بنسبة تتراوح بين 5% و20%، بحسب المصفاة.

ودعا ماكرون، المفوضية إلى العمل مع شركات تصنيع السيارات لدراسة ما يمكن تطبيقه في وقت قصير، من دون التسبب في أضرار للمركبات أو البنية التحتية، أو إثارة مخاوف تتعلق بالسلامة.

واقترح الرئيس الفرنسي، السماح بزيادة نسبة الديزل الحيوي التي يمكن خلطها بالديزل.

ويمكن للموزعين استخدام ديزل يحتوي على 10% من الديزل الحيوي (بي 10) بدلا من (بي 7)، ما يمنحهم مرونة أكبر في توفير الإمدادات.

وكتب ماكرون، أنه يمكن تحديد فترة زمنية لتطبيق ذلك بعد التشاور مع شركات تصنيع السيارات.

وقال ماكرون، في رسالته إن مشغلي الخدمات اللوجستية للوقود في فرنسا يواجهون صعوبات متزايدة في تأمين عمليات التسليم خلال الأسابيع المقبلة.

كما أن مستويات تخزين الغاز منخفضة في عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أيضا.