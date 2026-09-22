تحطم طائرة عسكرية قرب قاعدة أمريكية غربي ألمانيا وإصابة شخص

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تحطمت طائرة عسكرية في محيط قاعدة شبانجدالم الجوية الأمريكية بمنطقة آيفل في ولاية راينلاند بفالتس الواقعة غربي ألمانيا.

وأعلنت السلطات المحلية في المنطقة اليوم الثلاثاء، أن شخصا واحدا أُصِيْب في الحادث وفقًا للنتائج الأولية.

وأضافت السلطات، أن فرق الإطفاء والحماية من الكوارث انتشرت في موقع الحادث.

وقالت إدارة الإقليم: "لا يمكن للإقليم في الوقت الراهن تقديم أي معلومات بشأن ملابسات الحادث أو تفاصيل أخرى تتعلق به".

ورفضت القوات الجوية الأمريكية الرد على استفسار عن الحادث.

ويتمركز في شبانجدالم سربا من مقاتلات "إف - 16" الأمريكية يضم نحو 20 طائرة.

ويمثل السرب، الذي يدعم عمليات القوات الجوية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) في أنحاء العالم، العنصر الأساسي للقاعدة الجوية.

ويعمل في القاعدة، وفقًا لأحدث البيانات، نحو 5000 موظف عسكري ومدني، إضافة إلى أفراد أسرهم.

كما توفر القاعدة الجوية الأمريكية فرص عمل لما يتراوح بين 700 إلى 800 ألماني.