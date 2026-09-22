الخارجية الروسية: لا نعتبر جوتيريش وسيطا جادا بشأن أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر أليموف، اليوم الثلاثاء، أن روسيا "لا تعتبر، ولم تعتبر قط"، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وسيطا جادا فيما يتعلق بأوكرانيا.

وقال أليموف: " نحن لا نعتبر جوتيريش ولم نعتبره قط وسيطا جادا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف صرح في مؤتمر صحفي عقد في شهر يونيو/حزيران الماضي بأن الأمين العام الحالي للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، "يجاري الغرب علنا، بما في ذلك فيما يتعلق بمسألة أوكرانيا".

وتنتهي ولاية جوتيريش في 31 ديسمبر المقبل.

وفي السابق، زار مرشحون لخلافة جوتيريش، بمن فيهم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، ورئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا جرينسبان، والرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشيليت، موسكو.