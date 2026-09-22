تشيزني يتراجعمن سباق «الحارس الثاني» في برشلونة

تراجعت مكانة البولندي فويتشيك تشيزني، حارس مرمى برشلونة، داخل حسابات المدرب الألماني هانزي فليك، بعدما فقد موقعه كحارس بديل في الفريق الكتالوني.

وبحسب صحيفة «سبورت» الإسبانية، جاء تراجع تشيزني في ترتيب حراس برشلونة عقب ارتكابه خطأً مؤثرًا خلال مواجهة راسينج، ما دفع الجهاز الفني إلى إعادة النظر في موقفه.

وفي مباراة إشبيلية، قرر فليك الاعتماد على الكرواتي دومينيك ليفاكوفيتش أساسيًا، بدلًا من تشيزني، في مؤشر على تراجع ثقة المدرب بالحارس البولندي المخضرم.

وكان تشيزني قد انضم إلى برشلونة بعد اعتزاله كرة القدم لفترة قصيرة، قبل أن يتراجع عن قرار الاعتزال ويعود إلى الملاعب، ليصبح ضمن خيارات الفريق الكتالوني في مركز حراسة المرمى.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن المنافسة على مركز الحارس الثاني في برشلونة باتت مفتوحة، في ظل اعتماد فليك على ليفاكوفيتش خلال الفترة الحالية، بينما سيكون على تشيزني استعادة ثقة مدربه من أجل العودة إلى حسابات التشكيل الأساسي.