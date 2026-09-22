إندونيسيا تستهدف توفير 500 تريليون روبية سنويا من الإيثانول الحيوي

قال وزير الزراعة في إندونيسيا، أندي عمران سليمان، إن تطوير صناعة الإيثانول الحيوي المحلية من شأنه أن يوفر للبلاد نحو 500 تريليون روبية (09ر28 مليار دولار أمريكي) من النقد الأجنبي سنويا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) اليوم الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن عمران قوله في تصريح أدلى به عقب اجتماع تنسيقي مع 44 من الحكام الإقليميين في العاصمة جاكرتا أمس الاثنين، إن إنتاج الوقود الحيوي المتجدد محليا سيُبقي رأس مال ضخم داخل الاقتصاد الوطني بدلا من تحويله إلى الخارج لاستيراد الوقود.

وأضاف عمران: "النقطة الجوهرية هي أن الإيثانول — بوصفه مصدرا للطاقة ووقودا حيويا- تنتجه حاليا دول أخرى، بقيمة إجمالية تصل إلى 500 تريليون روبية".

وأوضح الوزير أنه لو تم تدوير هذا المبلغ الضخم بين المزارعين الإندونيسيين بدلا من ذلك، فإنه سيعزز الاقتصاد المحلي.

وأضاف أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، تقوم الحكومة بتجهيز ما بين مليون إلى مليوني هكتار من الأراضي لإنشاء قاعدة إنتاج للمواد الخام.

وأوضح عمران أن الحكام الـ44 المشاركين تعهدوا بدعم البرنامج من خلال تحديد الإمكانات الأرضية في مناطقهم وأنواع المحاصيل الملائمة.

وسوف تمنح الحكومة الأولوية للأراضي المقننة بشكل واضح، ومن بين ذلك المساحات التي سبق تخصيصها للاستخدام الزراعي.



