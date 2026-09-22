رئيس كوريا الجنوبية يدعو إلى نزع سلاح كوريا الشمالية النووي على مراحل

قال الرئيس الكوري الجنوبي الليبرالي لي جاي ميونج إنه سيشدد خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع على ضرورة نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية بصورة عملية وتدريجية، مضيفا أن سول وواشنطن على استعداد لاستئناف التواصل مع بيونج يانج.

وقال لي في ردود مكتوبة على أسئلة لوكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب)، قبل مغادرته يوم الإثنين إلى نيويورك: "لتغيير اتجاه مركبة متحركة، يجب إيقافها أولا". وأضاف: "إن اتباع نهج تدريجي يقوم على وقف الأنشطة النووية وتقليصها وتفكيكها هو وسيلة عملية لمعالجة القضية النووية لكوريا الشمالية بفاعلية".

وتأتي دعوة لي في وقت تكثف فيه كوريا الشمالية أنشطة اختبار الأسلحة، حتى بعد أن خفّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نطاق مناورة عسكرية كبيرة مع كوريا الجنوبية، في بادرة تهدف إلى تهدئة التوتر مع الزعيم كيم جونج أون، الذي كان ينظر إلى تلك المناورات باعتبارها تدريبًا على غزو بلاده.

لي يدعو إلى نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية على مراحل

وأثار تطور البرنامج النووي لكوريا الشمالية تساؤلات حول إمكانية تحقيق نزع سلاحها النووي في خطوة واحدة، كما أدى إلى دعوات لإقناع بيونج يانج بتنفيذ عملية نزع السلاح النووي على مراحل، مقابل فوائد اقتصادية وسياسية مماثلة.

وكان ترامب قد قال الشهر الماضي إن كوريا الشمالية تمتلك 57 سلاحا نوويا، بينما يقول بعض الخبراء إن عدد الرؤوس الحربية التي تمتلكها البلاد يتجاوز 100 رأس نووي.

وقال لي: "نظرا إلى مدى تطور القدرات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، ليس من الواقعي الانتظار حتى يمكن تحقيق نزع السلاح النووي الكامل دفعة واحدة. وذلك لأن القدرات النووية لكوريا الشمالية ستواصل خلال هذه الفترة التطور، ما يؤدي إلى تصاعد التهديد".