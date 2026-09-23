محافظ الإسكندرية يدفع بسيارات طوارئ إضافية لاحتواء تكدسات الطلاب بشارع سوتر

وجه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، اليوم، هيئة نقل الركاب بالمحافظة بالدفع الفوري بسيارات طوارئ ووسائل نقل إضافية إلى شارع سوتر، لسرعة استيعاب تكدسات الطلاب وتيسير حركة تنقلهم، وذلك خلال جولة ميدانية مفاجئة لتفقد الحركة المرورية بطريق الكورنيش، مع بداية الأسبوع الأول من العام الجامعي الجديد.

ورصد محافظ الإسكندرية خلال الجولة وجود تكدسات وتجمعات لعدد من الطلاب بشارع سوتر، في انتظار وسائل المواصلات، حيث وجه على الفور بالدفع بسيارات إضافية لنقل الطلاب واستيعاب الكثافات، بما يضمن انتظام وسلاسة الحركة في محيط المجمعات النظرية والعملية بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أيمن عطية أنه تم مسبقًا حصر 6 نقاط ساخنة تشهد بؤر تكدسات مرورية خلال أوقات الذروة، وهي محطة فيكتوريا، ومنطقة شدس، وباكوس، وميدان الفسحة، وسيدي جابر، ومحطة الرمل، لتوجيه الأولوية إليها ودعمها بسيارات النقل الإضافية خلال فترات الذروة.

وأشار إلى الدفع أيضًا بمركبات للطوارئ للتعامل الفوري مع أي تكدسات محتملة، إلى جانب مساندة أسطول هيئة نقل الركاب لمنظومة النقل بالمحافظة، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي كثافات مرورية طارئة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطط التنفيذية التي أعدتها محافظة الإسكندرية بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية وإدارة المرور وجميع الجهات المعنية، بالتزامن مع بدء العام الجامعي الجديد، والتي تتضمن تشغيل وسائل النقل البديلة لترام الرمل عبر خطوطها الخمسة الرئيسية، وتطبيق الفواصل الزمنية بين مواعيد المحاضرات بالكليات، إلى جانب رفع درجة الاستعداد لفرق الطوارئ والتدخل السريع.

وأكدت محافظة الإسكندرية استمرار غرف العمليات ومركز السيطرة في متابعة الحالة المرورية والخدمية على مدار الساعة، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو ملاحظات من المواطنين والطلاب.

وخصصت المحافظة رقم واتساب لتلقي الشكاوى والملاحظات المتعلقة بالحركة المرورية والخدمات، والتعامل معها بشكل عاجل: 01281533385.