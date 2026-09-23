كشف سوريش ريدي، السفير الهندي لدى مصر، تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الهندي خلال قمة مجموعة البريكس، مشيرا إلى أن المباحثات تناولت عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وقال السفير الهندي خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء الثلاثاء، إن المباحثات تطرقت إلى القضية الفلسطينية، مؤكدا معارضة بلاده لتهجير الفلسطينيين، إلى جانب التأكيد على أهمية إصلاح منظومة الأمم المتحدة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى وجود صوت أكثر تعبيرا عن الدول النامية داخل منظومة الأمم المتحدة، بما يعكس مصالح وتطلعات دول الجنوب.

وأوضح ريدي أن اللقاء تناول أيضا تحديات الطاقة والتجارة العالمية، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الدول النامية في ظل عالم تحكمه العولمة.

وأكد أن الدول النامية بحاجة إلى توطيد أواصر التعاون فيما بينها، خاصة في ظل تراجع مستويات التعاون بين الدول خلال الفترة الأخيرة.

وأشار السفير الهندي إلى أن بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة كانت من أبرز القضايا التي جرى التركيز عليها خلال قمة البريكس.

ولفت إلى أن هذه القضايا أسهمت في وضع دول الجنوب في مقدمة النقاشات الدولية، باعتبار أن دول البريكس تمثل صوتا مهما للجنوب العالمي.