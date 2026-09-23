نقيب التمريض عن واقعة طبيب معهد الكبد: التمريض مهنة شاقة والاعتداء صعب علينا كمجتمع

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، إنها تواصلت مع سامح بيومي نقيب المحامين بالمنوفية، ووكلته بمتابعة ملف الممرضة المعتدى عليها من أحد الأطباء داخل معهد الكبد بشبين الكوم.

وأشارت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه الواقعة تٌعتبر تصرفًا فرديًا، إلا أن آثارها تنعكس على مهنة التمريض بشكل عام، مضيفة أن ممرضة حررت محضرًا بالواقعة رفقة زوجها.

وأضافت محمود، أنها زارت محافظة المنوفية لمرتين اليوم، وذلك للقاء الدكتور أسامة حجازي عميد معهد الكبد القومى، برفقة أسرة الممرضة المعتدى عليها، ثم مرة أخرى للقاء الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، لبحث تداعيات الواقعة والإجراءات القانونية المتخذة.

ونوهت أنها تواصلت أيضًا مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، الذين أكدوا اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطبيب المعتدي على الممرضة في يوم الواقعة نفسه.

وتابعت أن مهنة التمريض تُعتبر من المهن الشاقة، والتي يحتاج أداؤها لبيئة عمل آمنة، مشيرة إلى تعدي المرضى وأقربائهم على طاقم التمريض أحيانًا، ومستنكرة تعدي بعض الأطباء عليهم أيضًا، قائلة:«صعبة شوية علينا كمجتمع مصري ومجتمع صحي».



وبحث الدكتور أحمد فرج القاصد، رئيس جامعة المنوفية، مع الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، بحضور الدكتورة وفاء الشاذلي، نقيب تمريض المنوفية، وياسر المغربي، وكيل النقابة الفرعية، تداعيات الواقعة التي شهدها معهد الكبد القومي التابع للجامعة، والتأكيد على التعامل معها في إطار قانوني ومؤسسي يحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد الجانبان أن الواقعة فردية ومحدودة، ولا تعكس طبيعة العلاقة المهنية والمؤسسية داخل المعهد أو القطاع الطبي بالجامعة، مشددين على عدم تعميمها أو تجاوز نطاقها.

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية فور وقوع الحادث، وإحالة الواقعة إلى جهة التحقيق المختصة للوقوف على ملابساتها وتحديد المسؤوليات، مؤكدًا التزام الجامعة بما تسفر عنه التحقيقات واتخاذ الإجراءات المقررة وفقًا للقانون.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود الحرص على حفظ الحقوق الأدبية والمعنوية للممرضة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف واحترام نتائج التحقيقات وعدم التهاون مع أي مخالفة يثبت ارتكابها.

وشدد الجانبان على أن الواقعة لا تزال قيد التحقيق، داعين إلى عدم استباق النتائج أو إصدار أحكام مسبقة، وتحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة، حفاظًا على استقرار بيئة العمل.

وأكد الطرفان أن احترام القانون وصون كرامة العاملين وتعزيز بيئة عمل آمنة ومهنية، يستلزم التعامل مع أي خلافات أو وقائع فردية عبر القنوات الرسمية والمؤسسية المختصة.

وكان معهد الكبد بالمنوفية قد شهد مشادة لفظية بين رئيس قسم وممرضة، وأكد فريق العمل بالمعهد أن رئيس القسم تطاول لفظيًا ودفعها قبل أن يرفع عليها الحذاء، وتداول الأهالي مقطع فيديو يرصد جزء من المشاجرة.