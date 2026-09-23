نقيب صيادلة القاهرة: القطاع يواجه تحديات عدة بينها تآكل رأس المال وارتفاع تكاليف العمالة

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب صيادلة القاهرة، إن الصيدلية تُعد إحدى وحدات الرعاية الأولية الصحية خصوصًا في المناطق الشعبية والقرى والنجوع.

وأضاف خلال تصرحيات لبرنامج «كل الأبعاد»، المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، مساء الثلاثاء، أن الصيدليات تستقبل جميع أنواع المرضى، وتوفر لهم الأدوية، وأن بعضها يُتيح دفع الثمن لاحقًا.

وأكد أهمية تخريج صيادلة مؤهلين، مشيرًا إلى حالة التشبع التي يشهدها القطاع، والتي نوّهت لها النقابة منذ سنوات مطالبة بتخفيض أعداد المقبولين بكليات الصيدلة.

واقترح الاهتمام بقطاع الصيدليات العامة وتحسين اقتصاديتها، بما يوفر فرص عمل لأكبر عدد ممكن من الصيادلة، مشيرًا إلى وجود نحو 67 ألف صيدلية مقابل 370 ألف صيدلي.

واستعرض بعض التحديات التي تواجه قطاع الصيدليات العامة، وتتضمن تآكل رأس المال، ارتفاع تكاليف العمالة، والمستهلكات، بالإضافة إلى المنافسة، خاصة مع الاتجاه نحو بيع الأدوية عبر الإنترنت، والذي يزيد من احتمالية تداول أدوية مغشوشة.

ولفت إلى أن بيع عدد من العيادات والمراكز الطبية للأدوية يُعتبر أحد التحديات التي تواجه القطاع، ومعلقًا: «دا باب خلفي لحاجات كثيرة».