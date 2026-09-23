تقدم الإعلامية منى الشاذلي حلقة خاصة من داخل منزل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، مساء غدٍ الخميس على قناة ON، حيث تتجول كاميرا البرنامج بصحبة منى الشاذلي في منزل حليم الشهير المطل على حديقة الأسماك بمنطقة الزمالك، على مشارف نهر النيل.

ويتضمن اللقاء جانبًا من حكايات وكواليس صناعة أغاني العندليب، التي كانت تُجرى بروفاتها في صالة المنزل، بحضور الموسيقيين العظام الذين شاركوا حليم رحلته الملهمة، مثل الموسيقار محمد عبدالوهاب، والملحن الكبير محمد الموجي، وكذلك الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي.

كما ترصد الكاميرا كثيرًا من مقتنيات عبدالحليم حافظ ومحتويات بيته التي لا تزال كما هي، وكأن زمنًا لم يمر عليها، بفضل حفاظ أسرته عليها والاهتمام بها.

وعلى جدارية المحبين أمام المنزل، تجاورَت مئات التوقيعات لمحبي حليم الذين زاروا بيته وشاهدوا فيه جانبًا من رحلة إبداعه ومعاناته، وحرصوا على توثيق لحظاتهم معه بالتوقيع على الحوائط المجاورة للمنزل، وترك رسائل محبتهم له وذكرياتهم مع أغانيه.