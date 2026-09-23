إحالة إسماعيل دولار و4 آخرين للمحاكمة في اتهامهم باستعراض القوة على مستأجري كافيهات المقطم

حددت محكمة جنح المقطم جلسة غدٍ الخميس، لبدء أولى جلسات محاكمة رجلي الأعمال إسماعيل دولار وباهي سليمان و3 آخرين، في اتهامهم بممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة ضد مستأجري كافيهات بمنطقة المقطم.

وأحالت النيابة العامة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المقطم، بعد انتهاء التحقيقات معهم.

وأسندت تحقيقات نيابة المقطم إلى إسماعيل دولار وآخرين اتهامهم باستعراض القوة والبلطجة ضد مستأجري كافيهات بالمقطم، للضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية.

وكشفت تحقيقات النيابة في القضية رقم 11799 لسنة 2026 جنح المقطم، أن مستأجري الكافيهات اتهموا مسؤولي الشركة المؤجرة لهم بممارسة أعمال البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، بعد استعانتهم بالمتهم إسماعيل دولار للضغط عليهم لرفع القيمة الإيجارية.

وقال مستأجرو الكافيهات إن «دولار» حضر إلى المجمع التجاري، ودخل إلى الداخل برفقة أحد مديري الشركة، وحاولا كسر القفل الخاص بغرفة الكهرباء لقطع التيار الكهربائي عنهم، بينما انتظره عدة أشخاص بالخارج لتنفيذ تعليماته بالاعتداء عليهم في حالة اعتراضهم.

ومن جهته، أنكر المتهم إسماعيل دولار الاتهامات المنسوبة إليه، وقرر أنه ذهب إلى المجمع التجاري لمعاينته، بعد رغبة الشركة في التعاقد مع شركة الحراسة المملوكة له لتكون مسؤولة عن الأمن.

وتابع دولار أن مدير الشركة أخبره بأن هناك عددًا من الأشخاص يفتعلون المشاكل، لذلك أرادوا التعاقد مع شركته، قائلًا: «أنا روحت لوحدي وقابلت المدير وقعدنا في كافيه، ولو كنت عايز أستعرض القوة كنت روحت مع أفراد شركتي».