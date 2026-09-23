مسئول حوثي: سنستهدف المصالح الأمريكية في المنطقة إذا ساندت واشنطن السعودية

هدد مسؤول حوثي، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة الأمريكية باستهداف جميع مصالحها في المنطقة إذا ساندت السعودية.

وقال في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «نحن حلف واحد وجسد واحد مع إيران. وباب المندب خط أحمر أمام الولايات المتحدة وسنقاتل عليه».

ودعا إلى تسليم مدينة مأرب، متوعدًا بما وصفه بـ«ويلات الحرب والدمار» إذا لم يتحقق ذلك.

وقبل أيام، بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية توجيه ضربات عسكرية ضد جماعة الحوثيين في اليمن، لكنه قرر في نهاية المطاف عدم تنفيذها في الوقت الحالي، بحسب مسؤولين أمريكيين نقلت عنهم «أكسيوس».

وأفاد مسؤول أمريكي بأن ترامب أجرى خلال عطلة نهاية الأسبوع مشاورات مع كبار مستشاريه بشأن إمكانية تنفيذ ضربات ضد الحوثيين.

وأضاف المسؤول أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد خيارات لتنفيذ غارات جوية في اليمن، وقدمها إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث، السبت.

وبحسب مسؤول أمريكي آخر، قرر ترامب في النهاية تأجيل تنفيذ الضربة.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نشرت في وقت سابق تقريرًا عن مباحثات ترامب بشأن احتمال توجيه ضربة للحوثيين في اليمن، فيما لم يعلق البيت الأبيض أو السفارة السعودية في واشنطن على هذه المعلومات.