الرئيس السيسي يصدر قرار تعيين رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية حتى يونيو 2027

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين رؤساء محاكم الاستئناف الثمانية، اعتبارًا من 29 أغسطس 2026 وحتى 30 يونيو 2027، حسبما نشرت الجريدة الرسمية اليوم.

وتضمن القرار، الذي حمل رقم 388 لسنة 2026، تعيين كل من:

- القاضي مجدي علي قاسم سلامة، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة.

- القاضي عبد الفتاح أحمد محمد أحمد الصغير، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسكندرية.

- القاضي عبد الفتاح عبد العزيز أحمد الأمير، رئيسًا لمحكمة استئناف طنطا.

- القاضي شعبان محمد أبو دنيا، رئيسًا لمحكمة استئناف المنصورة.

- القاضي علي محمد عمر الهواري، رئيسًا لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

- القاضي حاتم محمد حسني محمد محمود، رئيسًا لمحكمة استئناف بني سويف.

- القاضي عاطف عبد المنعم علي نصر، رئيسًا لمحكمة استئناف أسيوط.

- القاضي أسامة حسن عبد الحميد حسن قنديل، رئيسًا لمحكمة استئناف قنا.