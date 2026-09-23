جوتيريش: غياب مقاعد دائمة لإفريقيا في مجلس الأمن غير عادل

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الأربعاء، إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي بما يجعله أكثر تمثيلا لواقع العالم الحالي، منتقدا استمرار غياب إفريقيا عن العضوية الدائمة فيه.

وقال جوتيريش، في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "مجلس الأمن أُنشئ في أعقاب الحرب العالمية الثانية، لكن العالم تغير بصورة جوهرية منذ ذلك الحين، فيما لم ينعكس هذا التغيير بشكل كاف في تركيبة المجلس".

وأضاف أن إفريقيا "لا تزال حتى اليوم دون تمثيل دائم في مجلس الأمن"، معتبرا أن وجود مجلس أمن في القرن الحادي والعشرين دون مقاعد دائمة للقارة الإفريقية أمر "غير عادل ولا يمكن الدفاع عنه".

وشدد على ضرورة إصلاح المجلس بحيث "يعكس واقع العالم اليوم"، ويتمتع بالشرعية والفاعلية اللتين تتطلبهما التحديات الراهنة.

ويضم مجلس الأمن 15 عضوا، بينهم 5 دائمون هم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، فيما تشغل الدول الأخرى 10 مقاعد غير دائمة.

وتتزايد منذ سنوات الدعوات إلى إصلاح هيكل مجلس الأمن وتوسيع تمثيل الدول والمناطق غير الممثلة في عضويته الدائمة.

ومن أبرز الداعين إلى إصلاح المجلس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي ينتقد حصر العضوية الدائمة وصلاحية النقض "الفيتو" في 5 دول، ويردد في هذا السياق شعار "العالم أكبر من خمسة".

وجدد أردوغان، الثلاثاء، خلال كلمته أمام الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، دعوته إلى إصلاح المجلس.

وقال إن "نظاما تُرتهن فيه إرادة أكثر من 190 دولة لمزاج 5 دول لا يمكن اعتباره عادلا أو قادرا على إرساء الثقة بالكامل".