القضاء الفرنسي يحيل أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب

قالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، أكدت الأربعاء، إحالة لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي، إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب، بحسب ما نقلت الوكالة عن مصدر قضائي.

وفي خضم منافسات كأس العالم في منتصف يونيو، كانت محكمة الاستئناف في فرساي أكدت إحالة الدولي المغربي ومدافع باريس سان جيرمان إلى المحاكمة بتهمة اغتصاب شابة عام 2023، وهو ما ينفيه منذ بداية الإجراءات القضائية. وقد طعن حكيمي أمام محكمة التمييز بعد وقت قصير من هذا القرار.

وأبلغت امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً في فبراير 2023 الشرطة في منطقة فال دو مارن جنوب شرق باريس أن حكيمي اغتصبها.

وقال مصدر في الشرطة حينها إن المدعية قالت إنها التقت حكيمي في يناير 2023 عبر إنستجرام، وذهبت إلى منزله بسيارة أجرة طلبها اللاعب.

وادعت أن حكيمي قبّلها، ولمسها من دون رضاها، ثم اغتصبها.