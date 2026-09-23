سنتكوم: نطور أول وحدة متعددة الجنسيات للمسيرات في العالم

استعرض قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، أبرز إنجازات "قوة المهام المشتركة للنشر السريع" خلال عام على تأسيسها، مشيرا إلى تطوير واستخدام أنظمة غير مأهولة في العمليات العسكرية بالشرق الأوسط.

وفي بيان، أضاف كوبر أن القيادة المركزية أنشأت القوة قبل عام بهدف تزويد القوات بأحدث التقنيات، موضحا أنها عملت على تشكيل أول سرب أمريكي للطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه "الانتحارية" في الشرق الأوسط، كما أطلقت أول طائرة مسيرة هجومية من على متن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية.

وأضاف أن القوة حققت، في يونيو، إنجازا تمثل في استخدام مركبة سطحية غير مأهولة للمساعدة في إنقاذ طاقم مروحية سقطت في المياه الإقليمية، قبل أن تستخدم القيادة المركزية، في يوليو، مركبة سطحية غير مأهولة هجومية أحادية الاتجاه في العمليات القتالية للمرة الأولى.

وأشار كوبر إلى أن القوة تعمل حاليا على تطوير وحدة دولية متعددة الجنسيات للطائرات المسيرة الهجومية، مستندة إلى ما وصفه بالإنجازات التي تحققت خلال الأسابيع الـ52 الماضية.