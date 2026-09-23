إقالة فيديريكو هيجواين من كولومبوس كرو بسبب سلوك تجاه حكمة

أعلن نادي كولومبس كرو، المنافس بالدوري الأمريكي لكرة القدم، إقالة مدرب فريق الرديف فيديريكو هيجواين مساء أمس الثلاثاء ، على خلفية اتهامات بسلوك ينطوي على إساءة جسدية وتصرفات تنطوي على تمييز ضد حكمة.

كان هيجواين، شقيق جونزالو هيجواين مهاجم منتخب الأرجنتين وريال مدريد السابق، تعرض مؤخرا للإيقاف مباراتين عقب واقعة مع حكمة خلال مباراة في دوري "إم إل إس نكست برو" يوم 23 أغسطس الماضي، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وقالت رابطة حكام كرة القدم المحترفين، التي تمثل حكام المباريات في الولايات المتحدة وكندا، في بيان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن مدربا تعرض للإيقاف مباراتين بعد أن أمسك بيد حكمة وضغط عليها ورفض تركها، كما اتهمته بتوجيه عبارة لها مفادها :"لا تنسي، هذه لعبة للرجال".

ولم تذكر الرابطة اسم هيجواين بشكل صريح، وهو لاعب سابق في كولومبوس كرو ومدرب فريق "كرو 2" الرديف منذ يناير 2025.

وقال عيسى تال، المدير العام لنادي كولومبوس كرو، في بيان :"توصلنا إلى أن من مصلحة نادينا ولاعبينا وأعضاء الجهاز المعاون إنهاء مسؤوليات فيديريكو هيجواين".

وأضاف :"بعد المحادثات التي أجريناها هذا الأسبوع وإعادة تقييم ما حدث خلال الشهر الماضي، تبين أن معايير النادي والتوقعات المطلوبة من قائد أحد فرقنا لم تتحقق".

ولم يشر بيان النادي بشكل مباشر إلى الواقعة التي حدثت في 23 أغسطس خلال مباراة كرو 2 أمام هانتسفيل سيتي.

وقالت رابطة الحكام إن رد فعل رابطة دوري "إم إل إس نكست برو" على الواقعة، والمتمثل في إيقاف المدرب مباراتين، "كان بعيدا جدا عن توصيل الرسالة الصحيحة إلى المشاركين والحكام والجمهور".

وأضاف البيان :"النساء يجعلن كل مستوى من مستويات هذه اللعبة أفضل. ولا ينبغي أن يضطررن إلى تحمل الترهيب أو التعليقات المهينة لإثبات ذلك. لقد أثبتت حكماتنا كفاءتهن على الساحة العالمية".

وأكمل البيان :"إنهن يستحققن القدر نفسه من الاحترام والكرامة وبيئة العمل الآمنة مثل أي حكم آخر".