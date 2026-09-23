أحمد الشرع: الجولان سيبقى أرضا سورية وكل قرارات الضم باطل

قال الرئيس السوري أحمد الشرع، إن سوريا تنهض بعد توقف الحرب ونزيف الدم، وبدأت رحلة التعافي والنهوض وإعادة البناء.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مساء الأربعاء، حيث أشار إلى توحيد البلاد من شمالها إلى جنوبها ورفع العقوبات عنها.

وذكر أن العاصمة السورية صارت مقرًا لنحو 60 بعثة دبلوماسية، قائلًا إن «إدارته أثبتت أن أمن المشرق ينسج من دمشق».

وأشار إلى أن سوريا تمكنت من «طي صفحة الدولة الراعية للإرهاب»، مستشهدًا بالنمو المُلفت في قطاع الطاقة والخدمات وبناء مشروعات عقارية.

ولفت إلى العودة الطوعية لأكثر من 3.5 مليون نازح ولاجئ إلى البلاد، مؤكدًا أن «سوريا تتحول من أزمة تتقاذفها الدول إلى فرصة تجتمع حولها الدول».

وفي سياق متصل، شدد على أن الجولان سيبقى أرضا سورية، منوهًا أن جميع إجراءات الضم «باطلة»، وفق القرارات الأممية.

وندد باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، موضحًا أنها شنت ما يقارب من 500 غارة جوية ومدفعية، وأكثر من 1200 توغل، الأمر الذي يهدد استقرار البلاد.

ودعا إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك، وانسحاب قوات الاحتلال من الأراضي السورية، مؤكدًا أن فرصة «السلام التاريخية» قائمة لمن أراد تحقيق السلام.