واشنطن تهنئ السعودية بمناسبة اليوم الوطني: نتطلع لمستقبل يسوده السلام والازدهار

هنأت الولايات المتحدة الأمريكية المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني، مؤكدة تطلعها إلى مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين؛ بما يدعم الأمن والاستقرار والازدهار.

وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان اليوم، إن الولايات المتحدة تتقدم بالتهنئة إلى المملكة وقيادتها وشعبها بمناسبة اليوم الوطني، الذي يحيي ذكرى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأضاف روبيو، أن الولايات المتحدة والسعودية اتخذتا خلال العام الماضي، خطوات تاريخية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.

وأشار إلى إبرام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتفاقيات شملت: توسيع الاستثمارات السعودية في الولايات المتحدة، والتعاون في مجال الطاقة النووية المدنية، وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن هذه الخطوات تعكس التزام واشنطن والرياض بالأمن والاستقرار الإقليميين، معربًا عن تطلع بلاده إلى مستقبل يسوده السلام والازدهار للبلدين.