فالنسيا يراهن على خبرة أجيري للخروج من أزمته

يعود مدرب المكسيك السابق خافيير أجيري إلى إسبانيا لتولي تدريب فالنسيا المتعثر صاحب المركز قبل الأخير في الدوري المحلي لكرة القدم، بحسب ما أعلن النادي الأربعاء.

وقاد المدرب البالغ 67 عاما منتخب بلاده، أحد المنتخبات المضيفة، إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026، حيث خسر أمام إنكلترا، مختتما ولايته الثالثة على رأس الجهاز الفني للمنتخب.

وكانت آخر تجربة لأجيري في إسبانيا مع ريال مايوركا الذي قاده إلى أول نهائي له في كأس ملك إسبانيا منذ 21 عاما قبل رحيله في 2024.

قال نادى فالنسيا في بيان "ينضم المدرب المكسيكي حتى نهاية الموسم الحالي، وسيكون لدى النادي خيار تمديد عقده لموسم إضافي".

ولم يحصد فالنسيا سوى أربع نقاط من مبارياته السبع الأولى في الدوري هذا الموسم، ليحتل المركز قبل الأخير في الترتيب.

وكان النادي المملوك للملياردير السنغافوري بيتر ليم، أقال في وقت سابق من الشهر الحالي مدربه السابق كارلوس كوربيران ومديره التنفيذي رون غورلاي.

ولم ينه فالنسيا، بطل إسبانيا ست مرات وآخرها عام 2004 بقيادة رافايل بينيتيس، أي موسم في مركز أفضل من التاسع في الدوري منذ موسم 2018-2019.

ونظّم مشجعو فالنسيا احتجاجات واسعة ضد ليم ونجله كيات الذي يتولى رئاسة النادي منذ مارس 2025.

وسبق لأجيري أن درب في إسبانيا ليغانيس وإسبانيول وريال سرقسطة.

كما قاد أوساسونا إلى التأهل بشكل مفاجئ إلى دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الدوري الإسباني في المركز الرابع عام 2006، قبل أن يرحل لتدريب أتلتيكو مدريد.

وسبق له أيضا تدريب منتخبي اليابان ومصر.