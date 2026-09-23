قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "وصفنا بالإرهابيين لكننا وقعنا ضحية الإرهاب".

وأضاف الرئيس الإيراني، وهو يرفع صورة لعلي خامنئي خلال إلقاء خطابه من على منبر الأمم المتحدة: "مرشدنا الأعلى اغتيل دون إطار قانوني ونحن ندافع عن أنفسنا وعن شعبنا الذي فرض عليه العدوان"، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وتابع: "أمريكا وإسرائيل هاجمتانا وهما مجهزتان بأحدث التقنيات ومنظومات الأسلحة لكن شعبنا صمد، لا نسعى لتحقيق أمننا على حساب أمن الآخرين".

وذكر أن "الطاقة النووية جزء من تقدمنا وهي لأغراض سلمية ولا نقبل بأن تبقى حكرا على دول قليلة، إيران بحاجة إلى الطاقة النووية لا إلى قنبلة نووية".